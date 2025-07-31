Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 milyon 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kartepe ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 10 bin bandrolsüz boş makaron, 387 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 200 elektronik sigara ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.