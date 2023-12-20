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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 141 bin 100 makaron ele geçirildi

20 Aralık 2023 15:02 Güncelleme: 15:04 Abone Ol

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 141 bin 100 makaron ile birlikte diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.