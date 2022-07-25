Kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda, 439 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 56 bin 780 dal dolu makaron, 3 adet kompresör, 2 adet dolum makinası, 40 adet sökülmüş bandrol, 250 gram nargile tütünü, 20 adet elektronik sigara likiti ve 58 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi. Operasyonda zanlı F.Y. yakalandı. AA / Sefa Tetik - Güncel Güncel Haberler

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