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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, 5 cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan cihaz, 5 hard disk, 9 kulaklık, 7 saat ve 4 hoparlör ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güvenlik Ceza Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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