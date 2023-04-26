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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Körfez ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 490 paket kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Körfez Gebze Güncel Haberler

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