Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Körfez ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 490 paket kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.