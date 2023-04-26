Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Körfez ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 490 paket kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel