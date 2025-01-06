Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 600 Kilogram Tütün ve 105 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 46 bini dolu olmak üzere 105 bin 800 makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinası ve 1 kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.