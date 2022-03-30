Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler, aramada 1050 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.