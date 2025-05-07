Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 73 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 73 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 73 bin 600 makaron, 57 bin sigara filtresi, 436 elektronik sigara ve 53 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.