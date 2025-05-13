Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 27 Bin 770 Paket Ele Geçirildi
Kocaeli'de, durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara bulundu. Emniyet ekipleri, şüphe üzerine tırda arama gerçekleştirdi ve bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kocaeli'de durdurulan bir tırda 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 27 bin 770 paket kaçak sigara bulundu.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.