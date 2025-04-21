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Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 143 Bin Makaron Ele Ge geçti

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Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, 143 bin makaron, 348 elektronik sigara ve 58 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 143 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin makaron, 348 elektronik sigara, 58 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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