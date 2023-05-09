Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 6 kişi yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak midye avcılığı yaparken yakalanan 6 kişiye idari işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak midye avcılığı yaparken yakalanan 6 kişiye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti mevkisinde yasak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polis botuyla bölgeye giden ekipler, yasak alanda midye avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı.
Söz konusu kişilere Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel