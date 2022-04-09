Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekneyle kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tekneyle kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis botu sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçak avcılık yapan Ö.A, K.A. ve M.K'yi yakaladı.

"Silahla tehdit" suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen Ö.A. hakkında adli işlem yapıldı. Diğerlerine Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası kesildi.

Kaçak avcıların kullandığı teknedeki midyeler ise denize bırakıldı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel, Haberler

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