Kocaeli'de Kaçak Malzeme Operasyonu: 3 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Kocaeli'de yapılan bir operasyonda, 3 milyon 350 bin lira piyasa değerinde kaçak parfüm, kozmetik ürünü ve kol saati ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de 3 milyon 350 bin lira piyasa değerinde kaçak malzeme ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan ünlü markalara ait 600 parfüm, 250 kozmetik ürünü ve 400 kol saati ele geçirildi
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.