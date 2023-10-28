Kocaeli'de Kaçak Makaron ve Tapdk Bandrolü Operasyonu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ikamette 11 bin tapdk bandrolü ve 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince 2 ikamette yapılan aramada 11 bin tapdk bandrolü, 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de dün polis ekiplerinde İzmit'te 2 ikamette baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 60 bin iç dolu makaron, 80 bin boş makaron, 11 bin tapdk bandrolü, 100 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınan 4 şahıs hakkında kaçakçılık hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ