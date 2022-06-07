Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Haberler

Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde E.T'ye ait arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel