Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında 5 kişinin detektörle arama yaptığını tespit etti.
Ekiplerce suçüstü yakalanan zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel