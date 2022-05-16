Kocaeli'de kablo bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Kocaeli'de kablo bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

AA - Esmer Geçal - Güncel
Kocaeli'de kablo bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı inşaatın kablo bacasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı inşaatın kablo bacasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arapçeşme Mahallesi 1038/2 Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta kablo bacasına sıkışan kediyi gören Abdullah Köseoğlu durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, uzaklaşarak gözden kayboldu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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