Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi - Haberler

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Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan, içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan, içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında sorumluluk bölgesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönündeki akaryakıt istasyonunda cüzdan buldu.

Ekipler, içerisinde 20 bin 500 lira değerinde döviz bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Araştırmaların ardından aynı gün söz konusu kişiye ulaşan ekipler, cüzdanı teslim etti.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Jandarma, Kocaeli, Körfez, Döviz, Güncel, Haberler

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