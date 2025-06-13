Kocaeli'de Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Törenle Kutlandı

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İzmit'te düzenlenen törende, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü anıldı. Törene Vali, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı, öğrenciler ve özel bireylere ödüller verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yılı dolayısıyla İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri erkan ve asker yakınları katıldı.

Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajı okundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Bozkurt ve Kocaeli Valisi Aktaş'ın konuşmalarının ardından jandarma komutanlığının düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve özel bireylere madalya ile hediyeleri verildi. Yapılan geçit töreni ve gösterilerin ardından tören sona erdi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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