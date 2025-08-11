Kocaeli'de Jandarma Personeli Kazara Vuruldu

Kocaeli'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde bir jandarma personeli, meslektaşı tarafından tabancayla kazara vuruldu. Yaralı jandarma hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

KOCAELİ'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde meslektaşının tabancayla kazara bacağından vurduğu jandarma personeli yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen jandarma personeli, meslektaşı tarafından tabancayla kazara sağ bacağından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı jandarma personeli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
