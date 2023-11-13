Kocaeli'de Jandarma Operasyonu: 11 Tabanca ve 408 Fişek Ele Geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 tabanca ve 408 fişek bulundu. Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Kartepe ilçesinde bir evde yapılan aramada 1.5 kilogram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yürütüldü. 11 Kasım tarihinde Gebze ilçesinde araçta yapılan arama 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Kartepe ilçesinde evde yapılan aramada ise bir kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ