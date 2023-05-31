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Kocaeli'de jandarma, çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çalan kişileri arıyor

Kocaeli'de jandarma, çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çalan kişileri arıyor

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşlı 2 çınar ağacını keserek gövdelerini çalan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşlı 2 çınar ağacını keserek gövdelerini çalan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırsal Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Toker, yurt dışında yaşayan kardeşine ait Çifteçınar mevkisindeki tarlayı kontrol etmeye gitti.

Tarlanın kenarındaki yaşlı 2 çınar ağacının kesildiğini ve gövdelerinin alındığını fark eden Toker, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, ağaçları kesen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çapı yaklaşık 1,5 metre ve gövde boyları 2,5 metre civarında olan ağaçların kesilmesinin üzerinden 1 aydan daha uzun süre geçtiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Uzuntarla Kocaeli Güncel Haberler

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