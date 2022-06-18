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Kocaeli'de istinat duvarından düşen kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
Kocaeli'de istinat duvarından düşen kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Balçık Mahallesi'nde, istinat duvarında dengesini kaybeden yabancı uyruklu İmran K. dikenlik alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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