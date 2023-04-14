Kocaeli'de istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 4 apartman tahliye edildi.

Yuvam Akarca Mahallesi Akik Sokak'ta bulunan apartmanların arka bölümündeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, İzgaz ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zemin katta ikamet eden E.V, kopan toprak yığınının oda duvarını yıkması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan E.V'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler çevrede önlem alırken, sokaktaki toplam 32 daireden oluşan 3'er katlı 4 apartman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına giderken, bazıları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Apartmanların kullanım durumuna, uzman ekiplerce yapılacak incelemenin ardından karar verilecek.

"Deprem oluyor zannettim"

Tahliye edilen apartmanda oturan Muazzez Üçkaleler, AA muhabirine, evde otururken büyük bir gürültü duyduklarını, deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

Avizenin sallanmadığını görünce dışarı baktığını ancak karanlıkta ilk olarak bir şey göremediğini ifade eden Üçkaleler, "Daha sonra istinat duvarının çöktüğünü öğrendim. Tedbir amaçlı binalar boşaltılıyor." dedi.

"İstinat duvarlarını yenileyeceğiz"

Bölgede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, evleri hasar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Yuvam Akarca Konutları'nda istinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse merak etmesin, ne gerekiyorsa yapacağız. Öncelikle tüm site sakinlerine geçmiş olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yapacağız. İstinat duvarlarını yenileyeceğiz. Evlerde meydana gelen hasarları biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öncelikli olarak istinat duvarının verdiği zararın ortadan kaldırılması için çalışma başlattı.