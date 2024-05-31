AGD Kocaeli Şubesi, İsrail'in Gazze'deki saldırısını protesto etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi üyeleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Fevziye Camisi önünde toplanan AGD üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Kocaeli Üniversiteler Komisyon Başkanı Kerem Özsoy, 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'in, yeni bir caniliğe imza attığını vurguladı.

İsrail'in, Refah bölgesinde onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini vurgulayan Özsoy, "İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir." ifadelerini kullandı.

Özsoy, İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğüne işaret ederek, "İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve bu tutumu umursamadığı gayet açıktır." dedi.

Sloganlar atan grup, duanın ardından dağıldı.