Kocaeli'de İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde, M.K. idaresindeki 34 LBP 302 plakalı minibüs ile Ş.B. yönetimindeki 34 BFF 493 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.