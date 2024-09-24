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Kocaeli'de İşçileri Taşıyan Minibüs TIR'a Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'de İşçileri Taşıyan Minibüs TIR'a Çarptı: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüsün TIR'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selami T. idaresindeki 41 EPB 422 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak park halindeki Selahattin E.'ye ait 14 BR 349 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Selami T. ile minibüsteki 3 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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