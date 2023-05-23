Kocaeli'de İşçi Servisleri Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada, minibüs sürücüsü ve araçtaki 5 işçi yaralandı.
Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Plevne Caddesi'nde seyreden Y.A. idaresindeki işçileri taşıyan 34 BHP 896 plakalı midibüsle, karşı yönden gelen K.Y. yönetimindeki 34 GBY 043 plakalı işçi servisi minibüsü çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ve araçtaki 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan sürücü K.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel