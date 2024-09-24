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Kocaeli'de İşçi Servisi ile Tırın Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı

Kocaeli'de İşçi Servisi ile Tırın Çarpıştığı Kazada 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de işçi servisi ile tırın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Plavne Caddesi'nde seyreden Selami T. idaresindeki 34 EPB 422 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Selahattin E'nin kullandığı 14 BR 343 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan bir kişi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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