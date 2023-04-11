Kocaeli'de işçi servisi ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçi servisi ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçi servisi ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde seyir halindeki Tevrat A'nın kullandığı 41 VF 510 plakalı çekici, sokak kesişiminde Mehmet K. yönetimindeki 41 P 8997 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Araç sürücüleri ile işçi servisindeki Kemal Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.
Kaynak: AA / Güncel