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Kocaeli'de İşçi İş Yerinde Düştü

Kocaeli'de İşçi İş Yerinde Düştü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çalışan işçi, 2.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinde çalıştığı esnada 2.5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay, Balçık Mevki 3238 Sokakta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.İ.G., iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi neticesinde 2.5 metre yükseklikten düştü. E.İ.G.'nin yaralandığını gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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