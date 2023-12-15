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Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

15 Aralık 2023 17:37 Güncelleme: 17:38 Abone Ol

Kocaeli'de iş yerlerinden çalınan 6 cep telefonu olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, Kocaeli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.