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Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de iş yerlerinden çalınan 6 cep telefonu olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, Kocaeli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinden 6 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.S.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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