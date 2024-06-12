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Kocaeli'de iş yerleri ve kurumlardan hırsızlık yapan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Kocaeli'nin Başiskele ve Derince ilçelerinde iş yerlerinden ve kurumlardan hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 136 araç kontak anahtarı sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kocaeli'de kurumdan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-19 Nisan tarihleri arasında Başiskele ve Derince ilçelerinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmaların ardından, 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 136 araç kontak anahtarına, sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi savcılık talimatıyla salıverilirken, S.S. ve M.A. ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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