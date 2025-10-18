Kocaeli'de İş Yerine Saldırı: 2 Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir iş yerini kurşunladıkları tespit edilen B.C. ve İ.D. polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı. İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek bir suç örgütü adına bu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

İzmit ilçesindeki bir iş yeri 15 Ekim günü kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 50 farklı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin B.C. ve İ.D. olduğu belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek bir suç örgütü adına bu saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. B.C. ve İ.D., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.