Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden 21 bin 500 lira değerinde ofis malzemesi ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler A.Y.A. ve A.D'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.