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Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan Şefik Kaya'ya (65), iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Jandarma Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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