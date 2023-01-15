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Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

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Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 1000 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli A.U'yu gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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