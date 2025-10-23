Haberler

Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlaması: 14 Gözaltı, 12 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit'te bir iş yerinin kurşunlanması sonrası düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Saldırının bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iş yerinin kurşunlanması ile ilgili polisin düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Geçen 15 Ekim'de İzmit'te bir iş yeri kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayının ardından soruşturma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 12 şüpheli tutuklandı.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.