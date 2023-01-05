Kocaeli'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların K.Ö. ve Ç.K. olduğunu belirlerdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Kocaeli Güncel Haberler

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