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Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır kaza yaptı: 1 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır kaza yaptı: 1 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balataları ısınan, iş makinesi yüklü tırın bariyere ve ağaca çarparak durduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı. Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balataları ısınan, iş makinesi yüklü tırın bariyere ve ağaca çarparak durduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta yokuş aşağı inen, E.Ç. idaresindeki 34 LR 4574 plakalı tırın balataları ısındı.

Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan N.K. ağır yaralanırken, aracın dorsesindeki 2 iş makinesi ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücü E.Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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