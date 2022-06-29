Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.K. idaresindeki 41 NP 608 plakalı otomobil, önünde seyreden Ü.A'nın kullandığı iş makinesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title