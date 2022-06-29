Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.K. idaresindeki 41 NP 608 plakalı otomobil, önünde seyreden Ü.A'nın kullandığı iş makinesine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin önlem aldığı D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, trafik bir süre kontrollü sağlandı. AA / Esmer Geçal - Güncel İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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