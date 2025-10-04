Kocaeli'de İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Dilovası'ndaki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında, bakım çalışması yapan 2 işçi hayatını kaybetti. Kocaeli Valisi, olayda bir patlama ve yangın olmadığını açıkladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında çalışan Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, bir patlama ve yangın olmadığını belirterek bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.
Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.