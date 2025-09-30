Kocaeli'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Başiskele ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu 49 yaşındaki işçi M.Ş., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri M.Ş.'yi hastaneye kaldırdı, durumunun ciddiyeti devam ediyor.
Olay, saat 10.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu M.Ş., elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirdi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından M.Ş., İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),