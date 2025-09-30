Kocaeli'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Başiskele ilçesinde bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki M.Ş., beton dökümü sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan M.Ş.'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bir inşaatta çalışan M.Ş. (49), beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırılan M.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
