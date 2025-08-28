Kocaeli'de İnşaatta Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de İnşaatta Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çalıştığı inşaattaki asansör boşluğuna düşen üniversite öğrencisi Celal Türkaslan, hastanede hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Türkaslan, okul harçlığını çıkarmak için yaz tatilinde inşaatta çalışıyordu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen üniversite öğrencisi Celal Türkaslan (20), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren okul inşaatında çalışan Celal Türkaslan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Türkaslan, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkaslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Türkaslan'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olduğu, okul harçlığını çıkarmak için yaz tatilinde inşaatta çalıştığı öğrenildi. Türkaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderildi.

Celal Türkaslan'ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından Cücün Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
