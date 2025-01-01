Kocaeli'de İnşaatta Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için gittiği inşaatın birinci katından düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Düşmenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden 6 katlı apartmanın birinci katındaki dairesine bakmaya gelen N.D. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.