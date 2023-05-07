Kocaeli'de inşaatta çalışırken iskeleden düşen kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen kişi hayatını kaybetti.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir apartmanda tadilat yapan A.K. (51), iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K'nin, İzmit Belediyesi'nde çalıştığı ve ek iş olarak hafta sonları tadilat yaptığı öğrenildi.