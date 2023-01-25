Kocaeli'de inşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu Güncel Haberler Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarına rastlandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarına rastlandı. Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Bölgeye gelen yetkililer, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 3 metre genişliğinde 2 bölmeli yapının Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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