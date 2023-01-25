Kocaeli'de inşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarına rastlandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarına rastlandı.
Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Bölgeye gelen yetkililer, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre, yaklaşık 3 metre genişliğinde 2 bölmeli yapının Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Güncel