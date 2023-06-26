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Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanorhan Mahallesi 1117 Sokak'ta 4 katlı inşaatın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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