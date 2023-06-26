Kocaeli'de inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanorhan Mahallesi 1117 Sokak'ta 4 katlı inşaatın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel