Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, 8 katlı inşaatın çatısında, işçilerin çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel