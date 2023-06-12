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Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, 8 katlı inşaatın çatısında, işçilerin çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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